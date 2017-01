Bref cet article pour se référencer et prévenir que ce n’est en aucun cas obligatoire/nécessaire. Envoyez moi 10€ plutôt 😉

Je viens ce jour de recevoir une lettre très officiel de irtva.eu qui m’indique être un organisme qui centralise les num de TVA. Ca semble donc très officiel, très obligatoire et surtout très cher => 342€

Suite à l’inscription au registre du commerce vous recevez beaucoup de pub et aussi quelques arnaques.

Fermer des applications sur votre tel android vous permet de le rendre plus rapide, libère de la ram et surtout augmente la durée de vie de votre batterie.

Via des applications qui vous facilitent la tache, par exemple advanced task killer (gratuite): Lien market

A l’ancienne via le menu: Configurations -> Applications -> Gérer les applications -> (attendre que la liste charge…) -> (selection de l’app) ->Forcer l’arret

Pour accéder à ce pseudo alt tab, appuyez long sur la touche home (la maison) et un menu apparaitra vous permettant de basculer d’une application android à une autre.

Ouvrez le navigateur, aller sur le site internet à placer sur le bureau, ajoutez le en favoris (menu>Favoris>Ajouter), une fois fait, appuyez longuement sur l’icone du favoris et choisissez dans le menu contextuel: « Raccourcis sur la page d’accueil ».

Rapide petit tuto pour configurer la connexion 3G/3g+ orange sur votre tout nouveau Nexus one.

Première étape: Ajouter le reseau 3g orange au nexus:

Dans Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux Mobiles > Noms des points d’accès appuyez sur la touche Menu puis Nouvel APN.

Configurez comme suit:

Nom:orange

APN:orange

Nom Utilisateur:orange

Pass:orange

MCC:208

MNC:01

Pour le reste laisser vide.

Seconde étape: Activer la 3G:

Décochez « uniquement réseaux 2G dans Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux Mobiles.

Et tadam vous voila en 3G.

Malgré les rumeurs la 3g fonctionne du tonnerre.

Rapidité équivalente/supérieur à un iphone 3gs et ZERO pb de roaming sur les 18km qui séparent mon domicile de mon travail.