C’est LES bracelets du moment, des bracelets holographiques (et non pas magnétiques).

Ces bracelets sont sensés améliorer de manière significative la force, la forme, l’équilibre, … de celui qui les porte.

Si on en croit les nombreux témoignages d’ailleurs, il suffit de l’avoir près du corps.

Placer un bracelet power balance dans la poche de son jean suffit pour voir ses capacités et aptitudes décuplées.

Il existe de nombreuses vidéos de test et demo « prouvant » les bienfaits de ces bracelets magique.

Une simple recherche youtube vous permettra de vous faire une idée.

Power balance est de plus en plus ancré dans le milieu du sport, notamment le surf et le basket avec quelques athlètes connus qui l’utilisent de plus en plus.

Le système holographique emballe beaucoup de monde et fait aussi beaucoup de sceptiques.

Alors, placebo ou pas ?