La 3g orange sur le nexus one

Rapide petit tuto pour configurer la connexion 3G/3g+ orange sur votre tout nouveau Nexus one.

Première étape: Ajouter le reseau 3g orange au nexus:

Dans Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux Mobiles > Noms des points d’accès appuyez sur la touche Menu puis Nouvel APN.

Configurez comme suit:

Nom:orange

APN:orange

Nom Utilisateur:orange

Pass:orange

MCC:208

MNC:01

Pour le reste laisser vide.

Seconde étape: Activer la 3G:

Décochez « uniquement réseaux 2G dans Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux Mobiles.

Et tadam vous voila en 3G.

Malgré les rumeurs la 3g fonctionne du tonnerre.

Rapidité équivalente/supérieur à un iphone 3gs et ZERO pb de roaming sur les 18km qui séparent mon domicile de mon travail.